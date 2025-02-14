聯詠目標價 喊到640元

聯詠（3034）12日舉行法說，由於第4季獲利優於預期，且毛利率可望復甦，外資證券紛紛調高目標價。其中，摩根士丹利證券（大摩）將目標價從630元調高到640元，花旗從590元上調到620元，高盛從510元調高到575元，滙豐從550元調高到567元。

大摩指出，聯詠預估第1季營收季增5.3%（中位數），高於季節性平均，也優於市場預期，主要是來自大陸補貼計畫，以及客戶擔心美國徵收關稅而提前備貨。

大摩指出，聯詠所有產品線營收都是季成長，以大型面板驅動IC（LDDI）成長最多，其次是系統單晶片（SoC），再來是小型面板驅動IC（SDDI）。其中SDDI是受到汽車DDI拖累。另外，智慧機OLED及平板觸控與驅動整合IC（TDDI）應該也會上揚。

聯詠目標是短期內毛利率維持在40%，大摩認為，聯詠未來數季毛利率可望回升。消費者需求改善，將嘉惠所有產品線，尤其是高端產品。OLED滲透率可能增加，OLED TDDI可望從第2季起穩健成長。大摩調高聯詠2025~2027年預估獲利，維持「優於大盤」評等。

花旗指出，考慮到產品更先進且晶圓代工廠降低成本，聯詠毛利率可望維持在約40%的韌性水準。聯詠在iPhone的市占擴大，將支撐核心業務。邊緣AI興起，可能是聯詠潛在成長動能。聯詠的現金股利殖利率為5%，將是下檔保護。花旗看好聯詠將受惠邊緣AI，因此調高目標價，維持「買進」評等。

高盛將聯詠今年預估獲利調高4%，明年預估獲利調高3.8%，反映三大利多。首先是聯詠今年第1季營收及近期展望優於預期，其次是大陸補貼計畫推升消費電子需求，第三是今年可望有更多新產品量產。

高盛目前預估聯詠第1季營收季增7.5%，毛利率40.2%，全年營收年增14.4%，全年預估每股稅後純益（EPS）從36.41元上調到37.89元，維持中立評等。

滙豐將聯詠今年預估EPS調高2%，明年EPS調升3%，基於今年第1季展望優於預期，加上可望從LX Semicon搶回iPhone 16／17訂單。