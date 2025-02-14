旺宏資本支出降至零

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

旺宏（2337）昨（13）日舉行法說會，因認列存貨跌價及減產損失，去年虧損擴大，每股淨損1.73元，總經理盧志遠直言，今年首要任務就是庫存去化，決定今年資本支出降至零，力拚營運轉虧為盈。

旺宏去年第4季毛利率13.1%，季減15.8個百分點、年減6個百分點；稅後虧損15.51億元，每股淨損0.84元，均和去年第3季和前年同期相比，虧損幅度擴大。

旺宏去年毛利率23.6%，年減0.9個百分點；全年虧損32.12億元、每股淨損1.73元，較2023年虧損擴大。

盧志遠表示，旺宏去年資本支出27億元，為力求今年財務面翻轉，力拚轉盈，公司決定2025年的資本支出降至零，先優先消化目前帳上134億元的庫存，希望能將去年認列的50億元存貨跌價損失，能在今年回沖。

面對市場關注中國同業在NOR Flash的擴張進展，盧志遠回應，由於中國大陸業者是在政策上的補貼上，進而降低成本，因此旺宏早在多年前就開始建立擋水牆，強化公司的優勢。

旺宏也將推出新產品，改善產品組合和毛利結構，盧志遠強調，首先是3D NOR產品，日前在德國展出原型產品後，今年正在優化，預估明年正式開賣，而旺宏和IBM合作的300層NAND Flash，進展順利。

旺宏 資本支出

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