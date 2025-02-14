研華擬100%收購法商

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）先前宣布收購法國知名POS和Kiosk品牌公司AURES Technologies SA，在第一階段跟大股東收購完成後，研華昨（13）日宣布，啟動公開收購Aures Technologies S.A流通在外股份，研華目標將100%持股該公司。

研華先前已公告收購案，昨日為補充該案內容，亦即啟動第二階段收購，待本次收購結束後，研華目標100%持有AURES Technologies SA股權。

研華表示，本公司經法國主管機關Autorite des Marches Financiers核准將啟動公開收購AURES Technologies SA流通在外股份，公開收購期間為昨日起至4月10日，公開收購價格為每股6.31歐元，預計收購數量為2,510,622股。

研華表示，本次公開收購內容及條件，符合2024年4月26日本公司董事會決議之授權，最終公開收購結果將待確定後另行辦理補充公告。

研華於去年10月完成對AURES Technologies SA第一階段收購，包括從AURES大股東收購股票1,430,381股，認購一筆AURES新發行可轉債共250萬歐元。

研華 股東

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