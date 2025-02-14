力積電去年每股虧1.64元

晶圓代工廠力積電（6770）昨（13）日舉行法說會，總經理朱憲國看好，隨電源管理IC的各項應用續強，本季產能利用率將小幅提升，且Wafer on Wafer堆疊技術以及中介層等與合作夥伴持續開發，將是力積電未來的重要成長動能。

力積電昨天公布去年第4季稅後虧損15.01億元，每股淨損0.36元，相較第3季和前年同期虧損幅度均大幅收斂；2024年全年度稅後虧損67.66億元，每股淨損1.64元，和2023年稅後虧損16.44億元、每股淨損0.4元相較，呈現虧損擴大態勢。

朱憲國進一步指出，自去年10月開始，看到在邏輯產品線方面，部分客戶因為美國總統川普上任的關稅政策，有提前投片，至於在中國大陸業者直接競爭的驅動IC、CIS仍有壓，惟記憶體投片較弱，標準型DRAM出貨下降，挹注毛利上升。

朱憲國表示，目前看到電源管理IC需求穩定且續強，至於車用電源管理IC近期有回溫趨勢，估計接下來幾季將能延續動能，而AI用的電源管理IC在去年第4季開始投片，現階段投片規模已經擴大到每月數千片，未來在新的平台和產品持續開出下，力積電目標是來到單月1萬片以上。

朱憲國強調，電源管理IC在力積電的營收比重一直擴大，目前約15-16%，伴隨著未來投片量倍增態勢下，能有效填補面板驅動IC和CIS的疲軟。

朱憲國指出，歐、美、日等客戶受到地緣政治的影響，積極撤離中國大陸中，台灣晶圓代工享有轉單效益，產品線已經陸續到位且繼續放量中。