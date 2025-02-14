菱光1月每股賺0.4元

CISM（接觸式影像感測模組）廠菱光（8249）昨13（日）公告今年1月自結獲利4,200萬元，年成長2.33倍，每股純益0.4元。

受惠5G和物聯網技術的快速發展，對影像感測器需求強勁，基本面升溫下，菱光近期股價穩健上揚，自開紅盤日2月3日的盤中低點45.5元，一路上漲到2月12日盤中高點63.5元，短線漲幅39.56%，昨日終場收59.4元，下跌1.4元、跌幅2.3%。

菱光在電子零組件、資料儲存及處理裝置，以及有線通訊設備製造業中佔有重要地位。在營運策略上，菱光強調，會持續開發除事務機外的新應用領域商機，現已有出貨無人機客戶，今年新品研發則聚焦安控、工業檢測應用，並計畫導入AI影像處理功能，挹注業績表現衝刺。

法人研究指出，隨著5G和物聯網技術迅速發展，對影像感測器的需求將持續強勁增長，預計未來幾年將促進菱光的營收和獲利穩定增長。同時，市場對其技術創新及產品擴展計劃抱有很高的期待。