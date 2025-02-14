攸泰年營收拚增兩位數

大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）海事客戶需求加溫，在今年元月營收交出歷年同期新高後，法人看好，攸泰在海事應用及自有品牌業務加持下，預期今年全年營收將有雙位數增長，展望後市，攸泰指出，客戶需求逐漸強勁，營運寒冬即將離去，今年有望穩健成長。

攸泰去年儘管自有品牌及衛星相關業務成長，但因相關業務營收占比較小，而在主要貢獻業績的海事領域需求大減下，導致攸泰全年營收僅20.21億元、年減45.7%。

攸泰走過去年營運低潮，加上工業電腦（IPC）產業庫存去化完畢下，攸泰看好今年客戶需求呈現逐漸強勁，預期營運寒冬即將離去。

攸泰2024年營收大幅回檔主要是受到主力應用海事市場下滑影響。為此，攸泰已啟動多元布局，加快如礦業、無人機等新市場、新客戶開發，試圖降低海事比重過高的營運風險。