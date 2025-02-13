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力積電法說會／本季產能利用率小幅提升 董座前往巴黎人工智慧峰會

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）13日舉行法說會，原本要親自主持的董事長黃崇仁，去參加巴黎人工智慧（AI）峰會，他表示，法國總統馬克宏和印度總理莫迪希望台灣在各國建立AI基礎上面，可以提供協助。

代由黃崇仁主持的為總經理朱憲國，今日在法說會上釋出最新的營運展望，表示觀察到電源管理IC的各項應用續強，看好本季產能利用率將小幅提升，且Wafer on Wafer堆疊技術以及中介層等與合作夥伴持續開發，將是力積電未來的重要成長動能。

力積電今日公布去年營運成果，第4季稅後虧損15.01億元，每股淨損0.36元，相較第3季和前年同期虧損幅度均大幅收斂；累計2024年全年度稅後虧損67.66億元，每股淨損1.64元，和2023年稅後虧損16.44億元、每股淨損0.4元相較，則呈現虧損擴大的態勢。

針對去年第4季，朱憲國說明，受惠於匯差的貢獻、長約客戶保證金等收入，推升2024年第4季最終成績單優於前一季度。

看待市況，朱憲國指出，自去年10月開始，可以看到在邏輯產品線方面，部分客戶因為美國總統川普上任的關稅政策，有提前投片，至於在中國大陸業者直接競爭的驅動IC、CIS仍面臨壓力。

朱憲國進一步說，當前來看仍是電源管理IC需求穩定且續強，首先是車用電源管理IC近期有回溫趨勢，估接下來幾季將能延續此力道，而AI用的電源管理IC在去年第4季開始投片，現階段投片規模已經擴大到每月數千片，未來在新的平台和產品持續開出下，力積電目標是來到單月一萬片以上。

力積 電源管理

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