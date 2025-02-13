旺宏首季每股虧損0.84元 今年多管齊下力拚轉盈

非揮發性記憶體大廠旺宏今日公布去年首季每股虧損0.84元，比去年第3季每股虧損0.16元還擴大，主因認列存貨跌價及減產損失，毛利率也因此降至儘13.1%，季減15.8個百分點，寫下連六季虧損，全年每股虧損1.73元。

旺宏總經理盧志遠今日主持法說會表示，去年是旺宏不好的一年，主因大環球不佳及主力客戶產品推出長達七年，主力記憶體唯讀記憶ROM銷售下滑，導致旺宏每季得提列不少存貨跌價損失，雖然這些並不是實際上的現金流出，卻拉低財務表現。

盧志遠強調，旺宏去年資本支出27億元，為力求今年財務面翻轉，力拚轉盈，公司決定今年資本支出降至零，優先消化目前帳上134億元的庫存。希望能將去年認列的50億元存貨跌價損失，能在今年回沖。

此外，公司也將推出新產品，改善產品組合和毛利結構。首先是3D NOR產品，日前在德國展出原型產品後，今年將優化，預估明年正式開賣。旺宏和iBM合作的300層NAND Flash，進展也相當順利。至於旺宏3D NOR因具備高品質及密度提升的特性，預料在車用、工業及醫療的推展，將隨著景氣復甦為公司帶來成長動能。