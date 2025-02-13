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菱光公告1月自結 單月獲利4,200萬元、年大增233％

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

CISM（接觸式影像感測模組）廠菱光（8249）13日應主管機關要求，公告今年1月自結數，單月獲利4,200萬元，和去年同期相比大幅成長233.07％，每股純益0.4元。

觀察股價走勢，菱光近期股價穩健上揚，自開紅盤日2月3日的盤中低點45.5元，一路上漲到2月12日的盤中高點63.5元，波短漲幅達39.56%，惟13日收在59.4元，下跌1.4元、跌幅2.3%。

菱光在電子零組件、資料儲存及處理裝置，以及有線通訊設備製造業中占有重要地位。法人研究指出，隨著5G和物聯網技術迅速發展，對影像感測器的需求將持續強勁增長，預計未來幾年將促進菱光的營收和獲利穩定增長。同時，市場對其技術創新及產品擴展計劃抱有很高的期待。

營收 物聯網

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