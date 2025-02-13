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友達將再賣友達晶材廠予美光 估獲利18億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達法說會。記者李珣瑛／攝影
友達法說會。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）董事長彭双浪13日在法說會中宣布，當日董事會決議出售友達晶材東側廠區予美光，加計去年出售的西側廠區建物，總計售價37.5億元。

他表示，友達晶材今年將結束太陽能單晶片業務，只保留半導體相關業務，整併入友達台中廠區。出售廠房將回租二年，規劃於2027年清空交予美光。

友達13日代子公司友達晶材公告處分不動產，友達晶材后里廠區東側建物(建號台中市后里區中科北段26號以及27號)及其附屬設施和動產。標的物總面積約67,341.99平方公尺，折合約20,370.95坪、新台幣30.5億元(含建物之加值型營業稅)。

友達晶材后里廠西側已於2024年8月簽約出售，預計於2025年上半年取得中科管理局轉讓核准後，東西側全廠區一併進行過戶，預計將認列友達晶材后里廠全廠業外利益約新台幣18億元(扣除相關交易費用、稅費及太陽能事業停業相關損失及費用後)。

友達 太陽能 新台幣

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