友達法說會／賣廠挹注！去年第4季單季轉虧為盈EPS 0.21元
友達（2409）13日舉行法人說明會公布2024年第4季合併財務報表。總計2024年第4季合併營業額為新台幣686.9億元，較2024年第3季減少11.6%，與2023年第4季相比增加8.4%。2024年第4季歸屬母公司業主淨利為新台幣16.2億元，基本每股盈餘為新台幣0.21元。
合計2024年全年合併營業額為新台幣2,802.5億元，較2023年增加13.0%。全年歸屬於母公司業主淨損為新台幣30.6億元，基本每股損失為新台幣0.4元。
友達光電2024年第4季合併財務報表摘要：
Ÿ 營業額為新台幣686.9億元
Ÿ 營業淨損為新台幣33.2億元
Ÿ 歸屬母公司淨利為新台幣16.2億元
Ÿ 基本每股盈餘為新台幣0.21元
Ÿ 毛利率為7.9%
Ÿ 營業淨損率為4.8%
Ÿ EBITDA獲利率為6.9%
友達光電2024年全年合併財務報表摘要：
Ÿ 營業額為新台幣2,802.5億元
Ÿ 營業淨損為新台幣84.7億元
Ÿ 歸屬母公司淨損為新台幣30.6億元
Ÿ 基本每股損失為新台幣0.40元
Ÿ 毛利率為8.6%
Ÿ 營業淨損率為3.0%
Ÿ EBITDA獲利率為9.1%
回顧2024年，公司全年營收為新台幣2,802.5億元，年增13.0%，除了從4月起併入BHTC營收外，友達本身的Display顯示科技及Mobility Solution智慧移動業務也持續成長。Vertical Solution垂直場域方面，以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，惟受能源事業衰退影響，營收較2023年下滑。獲利方面，第4季因處分廠房之業外利益，單季獲利轉虧為盈。全年毛利率與EBITDA獲利率相較前一年度有顯著回升，歸屬母公司淨損縮小為新台幣30.6億元，也有所改善。公司整體財務結構穩健，第4季存貨天數49天，淨負債比31.2%，維持在健康的水位。
友達13日董事會也通過以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為維護公司信用及股東權益，董事會也決議在接下來的2個月內以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分的庫藏股會辦理消除。
展望2025年，Display顯示科技產業供需維持健康，Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，Vertical Solution解決方案業務持續成長。全球經濟環境雖仍有通膨、戰爭、及關稅等不確定性，但公司持續轉型，以三個營運支柱的經營架構，持續深耕雙軸轉型策略。中長期來說，公司聚焦於Mobility Solution及Vertical Solution兩大支柱的成長，並逐步提高營收比重，以達到擺脫面板景氣循環的目的，追求長期獲利的穩定與持續改善。
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