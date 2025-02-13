友達財報／去年第4季EPS 0.21元 2月14日起買回庫藏股15.33萬張

友達（2409）13日公布2024年第4季合併財務報表， 單季歸屬母公司業主之淨利為16.2億元，每股純益0.21元；去年全年歸屬於母公司業主之淨損為30.6億元，每股損失0.4元；董事會通過以資本公積發放現金每股0.3元，且自2月14日起買回庫藏股，預計買回15.33萬張， 買回區間價格為9.56~21.26元。

友達去年第4季合併營收686.9億元，季減11.6%，年增8.4%，毛利率7.9%，營業淨損33.2億元，營業淨損率為4.8%，歸屬母公司淨利為16.2億元，每股純益0.21元，EBITDA獲利率為6.9%。

去年全年合併營收2,802.5億元，年增13%，毛利率為8.6%，營業淨損為84.7億元，營業淨損率為3%，歸屬母公司淨損為30.6億元，每股損失0.4元，EBITDA獲利率為9.1%。

友達表示，去年第4季因處分廠房之業外利益，單季獲利轉虧為盈；全年毛利率與EBITDA獲利率相較前一年度有顯著回升，歸屬母公司淨損縮小，也有所改善；整體財務結構穩健，第4季存貨天數49天，淨負債比31.2%，維持在健康的水位。

友達指出，董事會通過以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為維護公司信用及股東權益，董事會決議在接下來的2個月內以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分的庫藏股會辦理消除。

根據友達公告， 預計在2月14日至4月13日買回庫藏股15萬3,357張，買回區間價格9.56~21.26元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

展望2025年，友達強調，Display顯示科技產業供需維持健康，Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，Vertical Solution解決方案業務持續成長。全球經濟環境雖仍有通膨、戰爭、及關稅等不確定性，但公司持續轉型，以三個營運支柱的經營架構，持續深耕雙軸轉型策略。

友達指出，中長期來說，公司聚焦Mobility Solution及Vertical Solution兩大支柱的成長，並逐步提高營收比重，以達到擺脫面板景氣循環的目的，追求長期獲利的穩定與持續改善。