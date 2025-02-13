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記憶體1月營收普遍呈現雙減 但華邦電、南亞科卻齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣記憶體廠1月營收受季節性淡季及終端需求仍然疲弱影響，普遍呈現雙減，但在股價位階低的情況下，13日出現跌深反彈的表現，華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中飆上漲停，領軍記憶體股成為盤面上的亮點，旺宏（2337）、晶豪科（3006）盤中大漲逾半根停板。圖／AI生成
台灣記憶體廠1月營收受季節性淡季及終端需求仍然疲弱影響，普遍呈現雙減，但在股價位階低的情況下，13日出現跌深反彈的表現，華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中飆上漲停，領軍記憶體股成為盤面上的亮點，旺宏（2337）、晶豪科（3006）盤中大漲逾半根停板。圖／AI生成

台灣記憶體廠1月營收受季節性淡季及終端需求仍然疲弱影響，普遍呈現雙減，但在股價位階低的情況下，13日出現跌深反彈的表現，華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中飆上漲停，領軍記憶體股成為盤面上的亮點，旺宏（2337）、晶豪科（3006）盤中大漲逾半根停板。

美光（Micron）去年底公布財測時預估本季營收約79億美元，展望遠不如分析師預期，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）則表示，「雖然面向消費者的市場短期內表現較弱，但預期公司會計年度下半，有望恢復成長」。

美光對本季的營收展望遠不如分析師預期，相差金額約10億美元，主受智慧手機和個人電腦需求疲軟拖累，在當時曾造成股價的下挫，但今年以來則是上漲；台廠記憶體廠的1月營收也是月減、年減， 呈現雙減的情況居多。

華邦電1月合併營收60.66億元，月減4.8%，年減5.25%；華邦電表示，矽光子未來主要應用在人工智慧（AI）領域，在日前已加入國際半導體產業協會（SEMI）矽光子產業聯盟，希望能與產業界共同研究發展矽光子技術。

南亞科1月合併營收21.62億元，月減1.96%，年減29.35%；南亞科預估，DRAM景氣將在本季落底，第2季回溫；MSCI（明晟）公布第1季指數調整，台灣指數成分股刪除華新（1605）、南亞科，轉為全球小型指數成分股。

華邦電早盤以14.6元開高後衝上漲停16元鎖死，盤中成交量超過4.6萬張， 漲停及市價排隊買單超過1.9萬張。

南亞科以27.55元開低後翻紅， 盤中衝上漲停30.65元鎖死，盤中成交量逾2.6萬張，漲停及市價買單超過1.3萬張。

旺宏則是開平走高，一度拉升至21.4元， 盤中漲幅逾8%；晶豪科盤中漲幅逾6%；威剛（3260）盤中上漲逾3%；創見（2451）及品安（8088）也是上漲， 另外鈺創（5351）及凱鈺（5468）則是上漲逾4%。

南亞科 旺宏 漲停 營收 華邦電 記憶體

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