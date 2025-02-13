台積Q4配息4.5元 發1167億

台積電董事會決議，去年第四季現金股利每股四點五元，將發出一一六七億元「大紅包」，除息交易日為六月十二日。而面對美國總統川普有意對晶片課徵關稅，董事會未做出相關決議。

台積電首季董事會於美西時間十、十一日在亞利桑那州廠廠區舉行，這也是台積首次赴美開董事會，台積電昨在台股收盤後公告董事會相關決議，涵蓋股利分配案、員工業績獎金與酬勞、資本預算與人事案等議題。

台積電公告，董事會決議通過去年第四季獲利每股擬配利四點五元，維持與第三季相同水準，配息基準日為六月十八日，除息交易日六月十二日，自六月十四日至十八日停止普通股股票過戶，並於七月十日發放。董事會也通過一七一點四一四億美元（約台幣五六三○億元）的資本預算，由於台積電今年資本支出規畫將高達三八○億美元至四二○億美元，首季就拍板一七一餘億美元，創歷年最大手筆，未來接單動能強勁的趨勢明顯。

此外，台積電董事會也通過員工分紅一四○五億九二五六萬元；其中員工業績獎金約七○二億九六二八萬元，已於每季季後發放，酬勞（分紅）約七○二億九六二八萬元，預計今年七月發放。以去年底台積電台灣員工人數約七萬人估算，平均每人可領約兩百點八四萬元，年增五十一點三二萬元，增幅百分之卅四點三。

值得注意的是，台積電董事會同時通過增資子公司TSMC Global最多一百億美元，似乎也先釋出台積電加碼美國投資的善意，但這一百億美元的細節並未公布。

消息人士說，台積電在華府的政府關係部門應會利用這次董事會在美舉行，根據與川普執政府團隊溝通後、蒐集美方在半導體產業未來制定方向，以及對台和全球祭出關稅戰的戰略目標，所提出的相關分析及對策，在董事會討論並做出未來因應對策。

這位消息人士說：「川普未亮底牌，台積電很聰明不掀牌，保留未來談判籌碼和彈性」。至於未來台積電會如何拆招，有待進一步觀察。

台積電董事會也核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理，「為下階段高層異動預留伏筆。」至於台積今年股東會則訂在六月三日舉行。