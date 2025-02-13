台積電去年第4季配息4.5元

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

台積電（2330）昨（12）日召開董事會，宣布2024年第4季每股配發現金股利4.5元，持平去年第3季水準。此外，擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理；預計今年6月3日召開股東常會。

台積電昨天董事會核准配發2024年第4季每股配發現金股利4.5元，普通股配息基準日為2025年6月18日，除息交易日為6月12日，並於7月10日發放。至於台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日及配息基準日皆為6月12日。

昨天會中同時核准2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收2兆8,943億元，稅後純益1兆1,732億元，每股稅後純益45.25元，同步改寫新高。

在台積電季配息方面，2024年首季季配息4元已較先前一次季配息3.5元拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上第3季該季季配息拉升至4.5元，等於台積電2024年度全年配息17元。

法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息將穩定上揚，預估隨營收獲利提升，推測2025至2026年現金股息分別將為20元至24元起跳，代表後續季配息要再拉升，最快下一次董事會後揭曉。

台積電 配息

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