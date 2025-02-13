宏碁衝刺台灣PC市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

宏碁（2353）衝刺台灣市場，預期今年在台商用及消費性PC業務皆會成長，整體而言，看好今年在台灣市場將年增雙位數百分比，優於產業平均，主要受惠微軟將停止支援Windows 10作業系統帶來的換機潮，以及輝達新世代RTX 50系列顯卡上市效應。

2024年總體經濟狀況不佳，民眾及企業支出保守，PC換機潮不明顯，全年度台灣整體PC市場出貨量雙位數下滑，惟宏碁仍繳出個位數成長的成績單。

圖／經濟日報提供
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展望今年，宏碁表示，從台灣整體PC市場來看，目前業界預期2025年出貨量將年減5%以內，但宏碁會優於產業水準，今年以年增個位數百分比為目標。

宏碁分析，該公司看好今年在台業務持續成長，主要受惠輝達今年推出新世代RTX50系列顯卡，有望帶動一波電競換機潮，刺激消費性PC業務向上。

商用市場方面，隨著微軟今年下半年停止支援Windows 10作業系統，業界普遍看好今年商用PC市場需求。宏碁去年底即已感受到企業端開始換機，並於去年第4季陸續接到金融業者專案。

看好商用市場增長動能，宏碁昨（12）日宣布，首款輕於1公斤的Copilot+PC商用AI筆電TravelMate P6 14 AI，預計3月在台開賣，該機搭載Intel Core Ultra 處理器（系列二），內建NPU能提供高達120 TOPS的AI算力，具備即時翻譯功能的即時字幕或圖像生成等AI功能。

儘管產業面有利多因素加持，宏碁強調仍會謹慎看待市況，主因今年政經變數較多，其中，在台灣商用市場方面，就有政府總預算及財劃法等變數，相關議題將影響政府標案開案狀況。

在基本面部分，宏碁元月合併營收為150.73億元，月減38.61%，年減1.03%，主要受到農曆春節工作天數減少，及消費性電子產品邁入傳統淡季影響。展望後市，法人預估，PC傳統淡季效應影響下，宏碁本季營收將較上季下滑。

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