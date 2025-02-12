光聖1月每股純益1.51元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（12）日應主管機關要求，公告自結元月稅前盈餘1.46億元，年增3.5倍；稅後純益1.14億元，年增4.4倍，每股純益1.51元。

光聖受惠美系資料中心客戶建置AI算力需求持續強勁，雖然元月營收較去年12月滑落，但仍是高檔水準、達10.15億元，並較去年同期暴增301%，寫單月次高、同期新高好成績。

受到元月營收表現亮眼帶動，光聖11日股價強攻漲停板收市，昨日則上沖下洗，早盤開高漲逾1%，重返600元大關，盤中則翻黑下殺，終場大跌6.64%或40元，收562元。

展望2025年，光聖看好，美系資料中心大廠光被動產品需求持續樂觀，今年目標營收維持成長雙位數百分比，預期除光被動元件產品外，連接器與光主動元件兩大產品線需求可望恢復成長，助威營運向上。

光聖受惠高毛利光被動元件占比提升，帶動毛利率升溫，去年前三季毛利率56.6%，法人預估，去年每股純益將超過12元。

營收

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