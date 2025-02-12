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光聖自結1月純益年增4.43倍 每股賺1.51元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，12日應主管機關要求公告最新自結數，1月自結稅前盈餘1.46億元，年增356%，稅後純益1.14億元，年增443%，每股純益1.51元。光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影
光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，12日應主管機關要求公告最新自結數，1月自結稅前盈餘1.46億元，年增356%，稅後純益1.14億元，年增443%，每股純益1.51元。光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影

光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，12日應主管機關要求公告最新自結數，1月自結稅前盈餘1.46億元，年增356%，稅後純益1.14億元，年增443%，每股純益1.51元。

光聖受惠美系資料中心客戶建置AI算力需求持續強勁，雖然1月營收較去年12月滑落，但仍站穩高檔水準，達到10.15億元，月減25%，較去年同期暴增301%，寫下單月次高、歷年同期新高的好成績。

受到1月營收表現亮眼帶動，光聖11日股價強攻漲停作收，12日呈現上沖下洗，早盤開高勁揚逾1%，重返600元大關，盤中翻黑下殺，終場大跌6.64%或40元，收在562元。

展望2025年，光聖看好，美系資料中心大廠光被動產品需求持續樂觀，今年目標營收維持成長雙位數百分比，預期除光被動元件產品外，連接器與光主動元件兩大產品線需求可望恢復成長，助威營運向上。

光聖去年受惠高毛利光被動元件占比提升，帶動毛利率升溫，去年前三季毛利率達56.6%，累計前11月自結獲利已賺逾一個股本，法人預估，光聖2024年每股純益將超過12元。

光通訊 營收 被動元件

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