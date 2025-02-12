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台積電去年股利17元 若張忠謀未賣股…全年股利可得21.95億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事會決議通過2024年第4季每股現金股利4.5元，今年6月12日除息；合計台積電去年全年度現金股利達17元。台積電創辦人張忠謀。記者許正宏／攝影
台積電董事會決議通過2024年第4季每股現金股利4.5元，今年6月12日除息；合計台積電去年全年度現金股利達17元。台積電創辦人張忠謀。記者許正宏／攝影

台積電（2330）董事會決議通過2024年第4季每股現金股利 4.5 元，今年 6 月 12 日除息；合計台積電去年全年度現金股利達 17 元，創辦人張忠謀若在退休後未賣出持股，預計全年度將有 21.95 億元的股利，董事長魏哲家全年股利達 1.08 億元；另外，行政院國發會的股利則是高達 281.13 億元。

台積電召開第1季董事會，會中重要決議包括，核准 2024 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為 2 兆 8,943 億 800 萬元，稅後純益約1 兆 1,732 億 6,800 萬元，每股純益 45.25 元。

台積電董事會核准配發 2024 年第 4 季每股現金股利 4.50 元，其普通股配息基準日訂定為 2025 年6 月 18 日，除息交易日則為 2025 年 6 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2025 年 6 月 14 日起至 6 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2025 年 7 月 10 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2025 年 6 月 12 日。

另外，核准 2024 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約 1,405 億 9,256 萬元，其中員工業績獎金約 702 億 9,628 萬元已於每季季後發放，酬勞（分紅）約 702 億 9,628 萬元將於今年 7 月發放。

為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 171 億 4,140 萬元，內容包括建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

核准於不超過美金 100 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。

核准召集 2025 年股東常會，並訂 6 月 3 日舉行；核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理。

台積電董事會核准 2024 年第 4 季現金股利每股 4.5 元；以董事長魏哲家持股 639 萬 2,834 股計算，將有 2,876,77 萬元的股利入袋，另外，魏哲家的家屬還持有 70 萬餘股台積電，將獲股利 315.11 萬元；行政院國家發展基金管理會持有台積電 16 億 5,370 萬 9,980 股，估計將有 74.41 億元入帳。

台積電創辦人張忠謀在 2018 年 6 月退休前持有台積電 1 億 2,513 萬 7,914 股，若在退休後未處分手中持股，第 4 季股利估計將有約 5.63 億元；台積電前董事長劉德音 2024 年 6 月退休時持有台積電 1,291 萬 3,114 股，估計將有 5,810.9 萬元股息。

以台積電 2024 年各季的現金股利來計算，全年現金股利合計達 17 元，推算張忠謀去年度股利高達 5.63 億元；魏哲家去年的股利將達 1.08 億元，家屬的股利則達 1,190.44 萬元；行政院國發會則有 281.13 億元的台積電股利入袋。

台積電 張忠謀 股利 配息 除息 魏哲家

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