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台積電2024年第4季股利每股4.5元 6月12日除息

中央社／ 新竹12日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

晶圓代工廠台積電董事會核准2024年第4季現金股利每股新台幣4.5元，除息交易日為2025年6月12日。

受惠高效能運算、智慧手機及車用平台業績成長，台積電2024年第4季營收和獲利同創歷史新高，季營收約8684.61億元，歸屬母公司淨利3746.8億元，每股純益14.45元。

台積電董事會核准配發第4季每股現金股利4.5元，維持與第3季相同水準，配息基準日定為2025年6月18日，除息交易日為6月12日，自6月14日起至6月18日止停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。

台積電董事長魏哲家持股639萬2834股，將有2876萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第4季股利估計將有約5.62億元入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有5809萬元股息入袋。

台積電 退休

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