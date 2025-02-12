矽光子震盪劇烈 華星光盤中急跌摜入跌停板

矽光子族群股價近日波動劇烈，11日盤中光聖（6442）、聯鈞（3450）才出現近九十度的急拉，12日盤中由紅翻黑後出現急跌，跌幅5~6%，華星光（4979）更摜入跌停板。

矽光子股價在相對高檔，昨日才同步大漲，今日盤中卻瞬間變臉大跌，華星光跌停鎖死，聯鈞跌逾6%，光聖、上詮（3363）、波若威（3163）跌逾5%，僅IET-KY（4971）持續大漲，一度漲停打開又鎖死。

華星光2月公告改派曾在英特爾執掌矽光子產品部門的大將Todd Swanson為代表人，協助華星光強化矽光子技術能量，擴大與邁威爾（Marvell）等國際大廠夥伴關係。

Todd Swanson大有來頭，今年1月剛加入美國光通訊廠Proficium，現為該公司執行長，2020年至2023年間曾領軍英特爾矽光子產品部門，擔任部門總經理。也曾在蘋果VCSEL元件供應大廠Finisar擔任要職，任職超過17年，擁有豐富的VCSEL與光通訊模組產業經驗，包括產品業務與行銷、到營運管理等，並曾任該公司執行長。

IET公告1月營收9,842.2萬元，創新高，月增12%，年增46%；展望後市，應用於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片量產訂單回籠，砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，推升整體生產效率及產能利用率，2025年營運展望樂觀。

另外，IET在1月16日與美國商務部簽定晶片法案（Chips and Science Act），直接金額補助初步條款可獲得最高約1,030萬美元的直接補助，約為申請資本支出的20%。