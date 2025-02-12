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中華電信：股息配發有驚喜 市場預期逾4.8元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照

中華電信（2412）多年來蟬連電信業每股獲利王，董事長簡志誠昨（11）日強調，經營成果與股東共享，今年配發的去年度股息要讓股東有「驚喜」，2025年營運重點聚焦「AI加持，挑戰兆元市值」。

市場預期，中華電盈餘配發率將超過100%，創新高，每股配息逾4.8元，逾30萬名股東受惠。至於發多少，簡志誠微笑但語帶保留表示：「待董事會通過。」

簡志誠昨天出席中華電媒體春酒，釋出以上訊息。他說，中華電2024年營收、獲利連七年成長，會把經營成果和股東分享，不僅股息要讓股東滿意，更希望有一些「驚喜」，將提出更好的方法。

簡志誠強調，中華電信配發股息每一塊錢都是「實打實」賺來的（並非靠資本公積配發）。中華電信近五年盈餘分配率介於99.91%至100.04%，2023年盈餘發放每股配發4.758元現金股利，盈餘分配率99.96%。

簡志誠強調，2025年目標連八年營收、獲利成長，重點是「AI加持，挑戰兆元市值」，迎接民營化20周年。中華電昨日股價收平盤125.5元，市值9,735.6億元，台股市值排名第八。至於如何讓市值穩穩站上兆元。簡志誠說，除財報數字，要讓投資人看見中華電的「價值」。

簡志誠表示，2025年擬定AI、新世代網路、安全與韌性、轉投資與企業創新、市場策略、永續發展等六大重點，在AI領域要扮演「賦能者 + 協創者」角色。

中華電信將強化5G、6G、全光網路部署，提高運營智慧化，更大力AI應用於網路維運，降低成本並提升效率，加強網路安全及資訊安全，海纜建設包含國內、國際，除今年將完工登陸的東南亞日本二號海纜（SJC2）及Apricot，明年第三條台馬四號海纜完工，並新增一條台澎金海纜，此外，今年還將斥資近20億元投資新海纜。

中華電信獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，將提供商業服務，簡志誠表示，未來將持續代理國際衛星，今年衛星業務可望貢獻營收超過10億元。

此外，中華電信投入AI基礎建設，已將台南IDC升級AIDC，台北及高雄將陸續升級AIDC，更發展全光網路，串連AIDC與AIDC，以超高速度、超低延遲、超低耗能，打破IDC地域及電力限制，簡志誠強調，將達成一個按鍵，數秒內就可以完成VM（虛擬主機）異地備援，提供政府及企業VM異地備援需求。

AI IDC 中華電信

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