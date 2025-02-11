鴻海元月營收高於外資預期 目標價上看260元

鴻海（2317）元月營收月減18%，年增3%，高於外資法人預期。外資維持「買進」或「優於大盤」評等，看好雲端網路需求可望續強。其中，花旗證券對鴻海維持目標價260元，高盛證券預期鴻海第1季營收可望年增25%。

鴻海元月營收比高盛預估高出18%，主要是因為人工智慧（AI）伺服器出貨量成長。高盛指出，鴻海第1季能見度改善，預估第1季營收季增率優於過去五年平均（2020~2024年第1季平均季減32%）。高盛預期，鴻海今年第1季營收為1.7兆元，季減22%，但年增25%。高盛重申「買進」評等及目標價236元。

鴻海1月營收比摩根士丹利證券（大摩）預估高出14%，主要受惠於AI及雲端伺服器出貨量月增率為正值，GB200 伺服器機架出貨量開始增加。大摩原先預估鴻海第1季營收為1.49兆元，年增13%，但認為實際數字可能高於大摩及法人圈預估，年增率有望高於15%。大摩重申「優於大盤」評等及目標價232元。

花旗分析，鴻海股價從去年11月高峰以來，已落後台股大盤約20%，以目前的股價水準來看，可能已反映大多數負面因素。由於美國雲端服務供應商（CSP）的資本支出仍強勁，且鴻海上調第1季營收展望，有利股價上漲。花旗對鴻海維持「買進」評等及目標價260元。