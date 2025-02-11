牧德2024年 EPS 5.52元 半年配息5元

牧德（3563）昨（11）日董事會通過2024年合併財務報告，毛利率58%，每股純益5.52元，不如前一年的8.21元。董事會並決議通過2024年下半年度盈餘配發5元，其中2元由資本公積配發；另2024年上半年度盈餘已於去年9月16日發放1元，2024年全年共配發股利6元。

牧德提到，去年第4季營收動能逐月升溫，產品組合毛利較佳，單季每股純益達2.91元，目前訂單掌握度符合預期，預計2025年逐步發酵。

因應未來產品發展及提供客服最佳服務，董事會昨天通過組織調整，總經理陳復生轉任集團執行長，任命夏明擔任PCB事業群總經理、黃加幸擔任半導體事業群總經理。

牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，持續投入利基型研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應的產品，共同創造產業發展。