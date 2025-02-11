牧德2024年 EPS 5.52元 半年配息5元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

牧德（3563）昨（11）日董事會通過2024年合併財務報告，毛利率58%，每股純益5.52元，不如前一年的8.21元。董事會並決議通過2024年下半年度盈餘配發5元，其中2元由資本公積配發；另2024年上半年度盈餘已於去年9月16日發放1元，2024年全年共配發股利6元。

牧德提到，去年第4季營收動能逐月升溫，產品組合毛利較佳，單季每股純益達2.91元，目前訂單掌握度符合預期，預計2025年逐步發酵。

因應未來產品發展及提供客服最佳服務，董事會昨天通過組織調整，總經理陳復生轉任集團執行長，任命夏明擔任PCB事業群總經理、黃加幸擔任半導體事業群總經理。

牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，持續投入利基型研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應的產品，共同創造產業發展。

每股純益 牧德

延伸閱讀

PCB三強 高盛喊買

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

迅得半導體PCB業績進補 股價亮燈漲停

梁彥平專欄／伺服器、散熱、PCB 可低接

相關新聞

中華電信：股息配發有驚喜 市場預期逾4.8元

中華電信多年來蟬連電信業每股獲利王，董事長簡志誠昨（11）日強調，經營成果與股東共享，今年配發的去年度股息要讓股東有「驚...

中低價指標股 強勢

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強...

緯穎目標價上看3,568元

緯穎（6669）元月營收表現優於預期，外資紛紛發布報告點讚，其中高盛表示，CSP客戶對ASIC AI伺服器的持續需求，以...

鴻呈2025年業績挑戰季季增

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，...

玉晶光對岸投資不縮手

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（11）日代子公司玉晶光電（廈門）有限公司公告，擬斥資14.36億元購置機器設備。玉晶光表...

華星光更換法人董事代表

光通訊廠華星光（4979）前董事長蘇昭陽請辭董座後，公司公告蘇昭陽原擔任代表人的法人董事振家投資改派曾在英特爾執掌矽光子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。