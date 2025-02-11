達運2024年 EPS 0.28元 六年來高點

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

友達集團旗下背光模組製造商達運（6120）昨（11）日公告去年第4季歸屬母公司稅後淨利2.58億元，較前一季大增逾15倍，但較2023年同期下滑2.27%，單季每股純益0.39元。

達運上季獲利激增，一舉弭平去年前三季虧損，並帶動2024全年轉為獲利，全年稅後純益1.87億元，攀上六年來高點，年增62.61%，每股純益0.28元。達運昨天股價跌0.4元、收12.4元。

達運去年合併營收208.73億元，年增17.5%，是近六年新高。

達運去年產品比重依序是監視器、筆電及車載產品，三大類產品均出貨導光及背光板產品，前二項還有模組製造，因此衝高營收。達運預估，2025年監視器及筆電產品需求可望成長。

營收 筆電

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