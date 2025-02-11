瀚宇博入股嘉聯益3.7億元

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

瀚宇博（5469）昨（11）日召開重大訊息說明會，力挺嘉聯益現金增資，認購嘉聯益現增並擔任特定人，估計斥資逾3.7億元認購，屆時持股將增至逾27%。

依據說明，嘉聯益為瀚宇博直接持股約25.14％的轉投資公司，嘉聯益經其董事會決議通過，辦理113年度現金增資5.88億元，發行普通股42,000張，每股發行價格14元。

瀚宇博提到，2月11日董事會決議通過，公司以長期投資為目的，對於嘉聯益現金增資案順利完成，公司除依原持股比例認購增資新股847多萬股，認購金額為1億1,867.8萬元外，並擔任參本次現金增資案之特定人，取得1,803萬股，認購金額為2.5億多元，取得後累積持股嘉聯益約27.64%。

嘉聯益 增資

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