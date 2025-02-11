長華2024年 EPS 2.32元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

長華*（8070）昨（11）日公布去年財報，全年營收與獲利雙成長，每股純益達2.32元。

長華去年第4季合併營收為44.92億元，季增0.5％、年增7.7％，因產品組合影響，毛利率降為19.8％，獲利方面有匯兌收益挹注，歸屬母公司業主淨利為3.36億元，季減23％、年增187％，以每股面額1元之股數來計算，每股純益為0.48元。

以2024年表現來看，長華全年合併營收表現重回成長軌道，達172.31億元，年增4.5％，不但毛利與營業利益增加，在業外表現也大有斬獲，因此推升獲利成長，歸屬業主淨利為15.92億元，年增8％，以每股面額1元之股數計算，每股純益2.32元。長華去年毛利率回到20.3％，年增1.7個百分點。

長華主要專注於半導體封裝材料、先進封裝設備銷售及技術服務，如導線架、封膠樹脂、銀膠、IC載板等，也聚焦布局電動車及車用電子關鍵元件封裝材料市場，並與廠商合作開拓Micro LED及Mini LED封裝用基板市場，未來營運規畫將以3C、車用及工業為三大主軸，以推動營運成長。

每股純益 營收

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