飛捷2025年營收拚增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

POS大廠飛捷（6206）因近期股價飆漲，達公布財務資訊標準，昨（11）日公布去年12月淨利為1.28億元、年增219%，單月每股純益0.89元。展望後市，法人看好，在智慧零售市場需求持續強勁下，飛捷今年餐飲訂單動能向上，加上工控市況回溫，預估飛捷今年全年營收將力拚雙位數成長。

飛捷去年12月營收4.76億元、年增69%，稅前盈餘1.38億元、年增200%。市場看好DeepSeek的出現，有利加速邊緣AI應用，帶動布局相關領域已久的工業電腦（IPC）產業，在此激勵下，飛捷5日強攻漲停，儘管隔日小幅回檔，但旋即再度展開攻勢，股價連續三天上揚，累計漲幅達24.76%。昨天股價收128.5元，上漲5.5元、漲幅4,47%。

在基本面部分，飛捷2024全年營收達46.06億元、年增32%，主因銷售專注在零售領域，以POS機為主。而在工業電腦產業應用中，零售業去年上半年市況率先回溫，讓飛捷2024年在台系工業電腦產業一片不景氣中，全年業績仍能逆勢繳出佳績。

飛捷尚未公布2024全年獲利表現，累計去年前三季每股純益達4.75元，在第4季毛利率可望續強下，加上新台幣貶值效應，有利匯兌收益表現，法人預估，飛捷去年第4季每股純益有機會上探2元。

營收 飛捷

延伸閱讀

看好淡江大橋通車商機 新北淡水海關碼頭首度標租

光焱科技暫定承銷價220元3月6日掛牌 看好PIC檢測

看好淡江大橋開通人潮 古蹟「淡水海關碼頭」首次標租

家居業看好房市修繕剛需 商億-KY迎關稅戰轉單

相關新聞

中華電信：股息配發有驚喜 市場預期逾4.8元

中華電信多年來蟬連電信業每股獲利王，董事長簡志誠昨（11）日強調，經營成果與股東共享，今年配發的去年度股息要讓股東有「驚...

中低價指標股 強勢

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強...

緯穎目標價上看3,568元

緯穎（6669）元月營收表現優於預期，外資紛紛發布報告點讚，其中高盛表示，CSP客戶對ASIC AI伺服器的持續需求，以...

鴻呈2025年業績挑戰季季增

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，...

玉晶光對岸投資不縮手

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（11）日代子公司玉晶光電（廈門）有限公司公告，擬斥資14.36億元購置機器設備。玉晶光表...

華星光更換法人董事代表

光通訊廠華星光（4979）前董事長蘇昭陽請辭董座後，公司公告蘇昭陽原擔任代表人的法人董事振家投資改派曾在英特爾執掌矽光子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。