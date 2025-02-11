飛捷2025年營收拚增雙位數
POS大廠飛捷（6206）因近期股價飆漲，達公布財務資訊標準，昨（11）日公布去年12月淨利為1.28億元、年增219%，單月每股純益0.89元。展望後市，法人看好，在智慧零售市場需求持續強勁下，飛捷今年餐飲訂單動能向上，加上工控市況回溫，預估飛捷今年全年營收將力拚雙位數成長。
飛捷去年12月營收4.76億元、年增69%，稅前盈餘1.38億元、年增200%。市場看好DeepSeek的出現，有利加速邊緣AI應用，帶動布局相關領域已久的工業電腦（IPC）產業，在此激勵下，飛捷5日強攻漲停，儘管隔日小幅回檔，但旋即再度展開攻勢，股價連續三天上揚，累計漲幅達24.76%。昨天股價收128.5元，上漲5.5元、漲幅4,47%。
在基本面部分，飛捷2024全年營收達46.06億元、年增32%，主因銷售專注在零售領域，以POS機為主。而在工業電腦產業應用中，零售業去年上半年市況率先回溫，讓飛捷2024年在台系工業電腦產業一片不景氣中，全年業績仍能逆勢繳出佳績。
飛捷尚未公布2024全年獲利表現，累計去年前三季每股純益達4.75元，在第4季毛利率可望續強下，加上新台幣貶值效應，有利匯兌收益表現，法人預估，飛捷去年第4季每股純益有機會上探2元。
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