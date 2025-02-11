致新2024年每股賺17.91元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
致新董事長吳錦川。聯合報系資料照
致新董事長吳錦川。聯合報系資料照

電源管理IC廠致新（8081）昨（11）日召開法說會，公布去年全年每股純益為17.91元。

展望致新本季營運，估計將呈現季增表現；以全年展望來看，致新董事長吳錦川表示，希望每年都能溫和成長，期盼今年也是如此。

致新去年第4季合併營收為19.76億元，季減13.2％、年增9.3％，毛利率降為37％，主要是產品組合與降價影響，歸屬母公司業主淨利為3.76億元，季減9.1％、年增29.9％，單季每股純益為4.39元。

致新去年全年合併營收為82.52億元，年增4.3％，稅後純益15.76億元，年增6.1％，每股純益為17.91元。

針對後續營運展望，吳錦川提到，以過往兩年來看，都是前三季業績逐季增加，第4季再降低，估計本季業績將落在20億至22億元之間，約季增1.2％至11.3％，毛利率約落在36％至38％之間。

關於整體市場情勢，吳錦川坦言，非AI產業的需求還是看不到亮點。

至於川普政府增加關稅一事還要繼續觀察，關稅議題不是新鮮事，產業界在川普上屆任期怎麼應對，此次大概也會有對應策略。而中國大陸的經濟情況如果沒有明顯改善，當地廠商仍會持續強力競爭，致新在大部分產品線都已不與其競爭，也會持續耕耘車用、工業用與伺服器應用領域。

另外，關於DDR 5電源管理IC的市場，吳錦川指出，在國際標準產品上，客戶向來都是先採用外商產品，致新再爭取導入，花時間從外商手上拿取市占。

致新去年第4季營收結構中，面板與運算應用都超過三成，TV應用為15％，另外，馬達應用也成長到7％。吳錦川說，馬達應用目前只切入散熱風扇領域，還有很多空間可擴展。

整體來說，吳錦川認為，除非像是先前缺貨的情形，否則電源管理IC產業很難出現爆發性成長，期望今年表現可溫和成長。

營收 致新

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