現觀科去年12月 EPS 0.63元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電信數據分析商現觀科（6906）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（11）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前盈餘2,700萬元，年增33.9%；稅後純益2,100萬元，年增22.38%，每股純益0.63元。

美國資料分析巨頭Palantir爆紅，股價強勢，放眼台灣上市櫃企業，現觀科行動網路優化定位平台技術（CovMo）可透過AI大數據分析，協助目標定位、精準打詐，目前正與沙國政府洽談合作，其AI打詐技術與Palantir的即時情報和定位分析等AI軍事應用相似，被市場視為「台版Palantir」，吸引資金追捧，股價勁揚。

現觀科近期股價強勢飆漲，昨日上漲0.5元、收175.5元，累計金蛇年開紅盤以來，股價大漲逾32%。

AI 美國

延伸閱讀

金控雙雄元月獲利搶眼 富邦金蟬聯獲利王

中租1月EPS 1.08元

中華電 EPS 0.44元冠同業

富邦金、國泰金 四檔聚焦

相關新聞

中華電信：股息配發有驚喜 市場預期逾4.8元

中華電信多年來蟬連電信業每股獲利王，董事長簡志誠昨（11）日強調，經營成果與股東共享，今年配發的去年度股息要讓股東有「驚...

中低價指標股 強勢

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強...

緯穎目標價上看3,568元

緯穎（6669）元月營收表現優於預期，外資紛紛發布報告點讚，其中高盛表示，CSP客戶對ASIC AI伺服器的持續需求，以...

鴻呈2025年業績挑戰季季增

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，...

玉晶光對岸投資不縮手

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（11）日代子公司玉晶光電（廈門）有限公司公告，擬斥資14.36億元購置機器設備。玉晶光表...

華星光更換法人董事代表

光通訊廠華星光（4979）前董事長蘇昭陽請辭董座後，公司公告蘇昭陽原擔任代表人的法人董事振家投資改派曾在英特爾執掌矽光子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。