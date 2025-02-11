現觀科去年12月 EPS 0.63元

電信數據分析商現觀科（6906）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（11）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前盈餘2,700萬元，年增33.9%；稅後純益2,100萬元，年增22.38%，每股純益0.63元。

美國資料分析巨頭Palantir爆紅，股價強勢，放眼台灣上市櫃企業，現觀科行動網路優化定位平台技術（CovMo）可透過AI大數據分析，協助目標定位、精準打詐，目前正與沙國政府洽談合作，其AI打詐技術與Palantir的即時情報和定位分析等AI軍事應用相似，被市場視為「台版Palantir」，吸引資金追捧，股價勁揚。

現觀科近期股價強勢飆漲，昨日上漲0.5元、收175.5元，累計金蛇年開紅盤以來，股價大漲逾32%。