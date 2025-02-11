華星光更換法人董事代表

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠華星光（4979）前董事長蘇昭陽請辭董座後，公司公告蘇昭陽原擔任代表人的法人董事振家投資改派曾在英特爾執掌矽光子產品部門的大將Todd Swanson為代表人，協助華星光強化矽光子技術能量，擴大與邁威爾（Marvell）等國際大廠夥伴關係，甚至進一步瞄準蘋果大單。

華星光去年6月股東常會改選董事，經營團隊也大換血，簡惠敏卸任董座，董事長由原董事長特助蘇昭陽接任，而蘇昭陽上（1）月請辭董座後，改任華星光董事長特助，並仍擔任振家投資董事，董座由法人董事明行投資代表人簡惠敏回鍋接任。

蘇昭陽卸下董座不到一個月，振家投資改派Todd Swanson擔任法人董事代表人。Todd Swanson大有來頭，今年1月剛加入美國光通訊廠Proficium，現為該公司執行長，2020年至2023年間曾領軍英特爾矽光子產品部門，擔任部門總經理。

Todd Swanson也曾在蘋果VCSEL元件供應大廠Finisar擔任要職，任職超過17年，擁有豐富的VCSEL與光通訊模組產業經驗，包括產品業務與行銷、到營運管理等，並曾任該公司執行長。

業界人士指出，英特爾被譽為「矽光先行者」，已開發矽光子超過30年，從400G開始就推矽光子技術，Todd Swanson在英特爾期間執掌矽光子部門，擁有豐富經驗，其加入董事會後，將成為華星光衝刺矽光子領域的一大助力。

英特爾 華星光

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