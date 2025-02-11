玉晶光對岸投資不縮手

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（11）日代子公司玉晶光電（廈門）有限公司公告，擬斥資14.36億元購置機器設備。玉晶光表示，主要用做機台汰舊換新資金，不限手機鏡頭或虛擬實境（VR）等應用。

法人指出，玉晶光財報顯示，去年前三季資本支出21億元，較前年同期41億元明顯衰減，昨天董事會再通過投資14.36億元添購新設備，顯見因應未來新訂單需求。

玉晶光是含金量最高的蘋概股，今年元月營收20.38億元，為同期最佳，月增40.68%，年增4.6%。外界預期，除了蘋果平價版iPhone SE 4新機即將上市，帶動新機鋪貨動能之外，中國大陸祭出智慧手機補貼方案，同步激勵iPhone銷售，使得供應鏈淡季營運有撐。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，今年新機種、新產品比去年多，且更多規格向上升級，營運樂觀看待，不過，仍視客戶拉貨及國際局勢而定。

他透露，除了手機鏡頭爭取更多客戶及新訂單外，非手機鏡頭包括AI、醫療等應用也正研發與客戶合作中，未來AR／VR等營收貢獻度有望擴大。

針對今年手機鏡頭升級進展，玉晶光總經理郭英理表示，包括前鏡頭愈來愈小、主鏡頭變大，變焦倍率提升，光圈變大、混合鏡頭（G+P）增加，手機鏡頭薄形化。看好AI應用面更廣，與手機鏡頭發展相輔相成，有助於帶動整體手機鏡頭量及規格提升，尤其在AI相關領域，客戶開發機器人應用愈來愈多，鏡頭就是機器人的眼睛（視覺vision）。

玉晶光近年積極布局VR等應用，陸續切入蘋果、Meta、索尼等大廠供應鏈。郭英理表示，去年AR／VR鏡頭營收下滑，主因客戶定價及產品舒適度等問題，已看到客戶對於AR／VR／MR對相關應用投入積極，未來隨內容及應用增加，有信心未來量能很快放大。至於智慧眼鏡需求出乎預期。