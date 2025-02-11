鴻呈2025年業績挑戰季季增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，今年業績將逐季增長，第1季是谷底，第2季AI伺服器高速線相關產品（內部線與外部線）量產，第3季放量，推動今年業績成長主力是輝達GB200等AI伺服器，預估今年伺服器占比將拉高到五成。

鴻呈AI伺服器的內部線包含高速傳輸線、電源線及訊號線，做為機內模組間溝通介面；高速傳輸線又分為伺服器內部的關鍵零件。對應不同應用，高速傳輸線可區分成MCIO、PCIe Riser、Gen-Z、SimSAS等不同介面，能滿足客戶眾多規格要求，提供在台灣各家ODM廠生產高階AI伺服器完整方案。

談到如何因應美國關稅戰？他說，這一季銷往北美的產品都往越南移轉，非銷美產品仍由大陸，墨西哥或台灣廠生產。今年在大陸與越南擴產，訂單不是問題。

AI 伺服器 傳輸線

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