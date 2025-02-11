怡利電攻大陸、印度報捷

全球車廠擴大採購，怡利電營運喊衝。怡利電（2497）受惠大陸、印度車廠將擴大使用「智慧抬頭顯示器」，將擴大供應印度最大車企「塔塔」（Tata）集團，大陸市場主力車廠吉利、一汽、長城、長安福特等，並與大陸指標車企比亞迪洽談合作，今年營運進入收割期。

怡利電指出，該公司除了傳統的INFOTAINMENT, CHUD, WHUD, AR HUD等產品，已開發完成3D SPATIAL VISION HUD（3D空間視覺抬頭顯示器），並持續研發新技術應用於HUD新產品，將HUD產品的技術再度向上推升，本次於CES展出Panoramic HUD，已獲得國際車廠客戶好評。

怡利電表示，持續接獲INFOTAINMENT產品全球市場訂單，將配合車廠時程規劃陸續出貨；HUD產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市場占有率。

至於ADAS產品，於東南亞市場維持穩定成長，也已取得新客戶新訂單；此外，怡利電子積極拓展二輪車用電子市場，獲得二輪車廠客戶支持，也已取得專案，陸續量產出貨。怡利電子將持續以技術創新能力及穩定的產品品質，滿足各大車廠需求。

新產品相繼配合車廠開出，怡利電成功從以往的AM市場轉型為OEM業者，包括大陸的吉利集團、一汽，東南亞的日系車廠以及印度塔塔都成為怡利電客戶，HUD（抬頭顯示器）產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市占率。

怡利電在新產品、重要客戶陸續出貨下，今年1月自結合併營收為新台幣4.15億元，創同期歷史新高，已連八個月營收達4億元以上，隨著新產品與新客戶陸續出貨，今年全年營收可望再較去年進一步成長。

以往怡利電的產品主要供應AM市場，不過AM市場雖然可以快速興起，但相對之下市場較不穩定，怡利電挾著產品開發的優勢，配合車廠的相關規範與要求，成功轉型為供應車廠的OEM業者，除了印證怡利電的技術優勢之外，也確保客戶端的穩定需求。