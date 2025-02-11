怡利電攻大陸、印度報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球車廠擴大採購，怡利電營運喊衝。怡利電（2497）受惠大陸、印度車廠將擴大使用「智慧抬頭顯示器」，將擴大供應印度最大車企「塔塔」（Tata）集團，大陸市場主力車廠吉利、一汽、長城、長安福特等，並與大陸指標車企比亞迪洽談合作，今年營運進入收割期。

怡利電指出，該公司除了傳統的INFOTAINMENT, CHUD, WHUD, AR HUD等產品，已開發完成3D SPATIAL VISION HUD（3D空間視覺抬頭顯示器），並持續研發新技術應用於HUD新產品，將HUD產品的技術再度向上推升，本次於CES展出Panoramic HUD，已獲得國際車廠客戶好評。

怡利電表示，持續接獲INFOTAINMENT產品全球市場訂單，將配合車廠時程規劃陸續出貨；HUD產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市場占有率。

至於ADAS產品，於東南亞市場維持穩定成長，也已取得新客戶新訂單；此外，怡利電子積極拓展二輪車用電子市場，獲得二輪車廠客戶支持，也已取得專案，陸續量產出貨。怡利電子將持續以技術創新能力及穩定的產品品質，滿足各大車廠需求。

新產品相繼配合車廠開出，怡利電成功從以往的AM市場轉型為OEM業者，包括大陸的吉利集團、一汽，東南亞的日系車廠以及印度塔塔都成為怡利電客戶，HUD（抬頭顯示器）產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市占率。

怡利電在新產品、重要客戶陸續出貨下，今年1月自結合併營收為新台幣4.15億元，創同期歷史新高，已連八個月營收達4億元以上，隨著新產品與新客戶陸續出貨，今年全年營收可望再較去年進一步成長。

以往怡利電的產品主要供應AM市場，不過AM市場雖然可以快速興起，但相對之下市場較不穩定，怡利電挾著產品開發的優勢，配合車廠的相關規範與要求，成功轉型為供應車廠的OEM業者，除了印證怡利電的技術優勢之外，也確保客戶端的穩定需求。

印度 怡利電

延伸閱讀

張顯耀澄清 沒有奉林義守之命前往大陸為柯文哲牽線

萬那杜國會選出新總理 曾承諾與大陸保持堅實外交關係

日檢大陸考區傳集體舞弊 台灣區22考生「成績有疑慮」遭撤銷

印度豪門血案…高材生孫子不滿「僅獲千萬家產」8旬富翁身中70刀慘死

相關新聞

中華電信：股息配發有驚喜 市場預期逾4.8元

中華電信多年來蟬連電信業每股獲利王，董事長簡志誠昨（11）日強調，經營成果與股東共享，今年配發的去年度股息要讓股東有「驚...

中低價指標股 強勢

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強...

緯穎目標價上看3,568元

緯穎（6669）元月營收表現優於預期，外資紛紛發布報告點讚，其中高盛表示，CSP客戶對ASIC AI伺服器的持續需求，以...

鴻呈2025年業績挑戰季季增

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，...

玉晶光對岸投資不縮手

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（11）日代子公司玉晶光電（廈門）有限公司公告，擬斥資14.36億元購置機器設備。玉晶光表...

華星光更換法人董事代表

光通訊廠華星光（4979）前董事長蘇昭陽請辭董座後，公司公告蘇昭陽原擔任代表人的法人董事振家投資改派曾在英特爾執掌矽光子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。