美時肺動脈高壓藥報喜

美時（1795）昨（11）日宣布，其藥品Adcirca（Tadalafil）已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准，將用於治療肺動脈高壓（PAH），未來將搶攻國內每年逾4億元市場商機。

美時表示，PAH是一種罕見且易惡化的疾病，目前尚無治癒方法。《2022年歐洲心臟病學會/歐洲呼吸學會（ESC/ERS）治療指引》建議Tadalafil為唯一被列為第一級（Class I）推薦的治療藥物，應與內皮素受體拮抗劑（ERAs）聯合用藥作為PAH的一線治療。過去，由於Tadalafil尚未在台灣獲准用於PAH，心臟科醫師只能使用另一種PDE5抑制劑，但該藥物在聯合治療中的證據較弱。

隨著Adcirca（Tadalafil）獲得批准，台灣患者將受惠於國際指南強力推薦的療法，並享有每日一次服用的便利性，提高生活品質。