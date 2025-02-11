佳世達深耕新能源布局

經濟日報／ 記者宋健生吳凱中／台中、台北報導

隨著全球對氫能需求的快速增長，佳世達（2352）集團看好新能源商機，旗下羅昇昨（11）日宣布投資氫豐能源，藉此擴大其在新能源領域的布局。

羅昇昨日宣布投資氫豐能源，藉此擴大其在新能源領域的布局。羅昇強調，這項合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。

羅昇表示，將引入氫豐能源「混氫燃料電池」技術，該技術能利用50%至100%濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益。而與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的1%，展現出核心成本優勢。

根據Precendence Research市場研究預測，綠氨市場預計2025年達到8.96億美元，並在2034年增長至1,219.2億美元，年複合成長率（CAGR）達72.6%，氨轉氫是綠氨市場的應用之一，凸顯氫能在全球能源轉型中的發展潛力。羅昇去年合併營收36.80億元、年增20.6%，前三季稅後淨利0.22億元，較2023年同期由虧轉盈，每股稅後純益0.2元。今年1月合併營收3.78億元、年增44.8%，創同期新高。

羅昇指出，與氫豐能源的合作，結合了羅昇在工業自動化跟能源領域上的深厚經驗，及氫豐能源的氫能創新技術，形成強大的互補優勢，並可降低企業能源轉型的成本和風險。

氫能作為清潔能源，具有多種重要應用，包括工業製程、交通運輸和儲能系統等。氫能可在工業中替代化石燃料，實現減碳綠色生產；在交通領域，氫燃料電池車輛有助減少污染並提升能源效率；在儲能中平衡再生能源波動，確保供應穩定。

此解決方案涵蓋製氫、混氫發電、儲氫到DC-DC輸出，並提供電解水綠氫、加氫站、氨裂解等產品，協助企業穩定取得綠電來源與憑證，適用於工業、石化、高耗能產業，以滿足半導體廠、石化廠及和政府專案需求。

綠電

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