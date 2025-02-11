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緯穎營運表現亮眼 後市看旺！3外資點讚
緯穎（6669）元月營收表現優於預期，外資紛紛發布報告點讚，其中高盛表示，CSP客戶對 ASIC AI 伺服器的持續需求，以及一般伺服器訂單的回溫，因此給予「買進」的評等，目標價從3,525元調升至3,568元。
另外，花旗也給予「買進」的評等，目標價3,500元，而大摩則是給予「優於大盤」，目標價3,065元。
高盛表示，2025年對緯穎的成長保持正面看法，其中主要受到更大規模的 ASIC 伺服器需求所推動，潛在產品擴展至GPU伺服器，以及一般伺服器的回溫也帶來助力。
展望未來，高盛預期2月、3月、4月營收可持續年增長率分別為56%、49%、72%，使2025年第1季的營收可望年增65%，達1,150億元。
花旗則指出，自今年以來，緯穎股價表現落後台股，主要原因是市場擔憂墨西哥可能徵收關稅，緯穎約70%的伺服器機架組裝產能位於墨西哥。不過公司已經開始與客戶展開關於調整出貨方向及在美國擴增產能的協商，此舉應能降低相關風險。
而大摩表示，緯穎與客戶在輝達（NVIDIA）的GB機架級（rack-scale）架構上合作的可能性正不斷上升。假設樣品出貨量將於2025年上半年開始，可能先從YTL開始，並在 2025 年下半年有 Omniva 加入。預估整年將貢獻500到600台機架，2026年則達到2到3千台。
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