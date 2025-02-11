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牧德財報／2024年度毛利率58% 每股稅後純益5.52元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、陳復生總經理轉任集團執行長。圖／記者尹慧中攝影
牧德董事長汪光夏(左)、陳復生總經理轉任集團執行長。圖／記者尹慧中攝影

牧德（3563）11日董事會通過2024年合併財務報告，毛利58%，每股稅後純益5.52元，較去年每股稅後盈餘8.21 元，減少2.69元。並決議通過2024年下半年度盈餘配發5元，其中2元由資本公積配發，另2024年上半年度盈餘已於2024年9月16日發放1元，2024年共配發股利6元。

牧德提到，去年第4季營收動能逐月升溫，產品組合毛利較佳，單季每股稅後盈餘達2.91元，目前訂單掌握度符合預期，預計能在2025年逐步發酵。因應未來產品發展及提供客服最佳服務，11日董事會通過組織調整，由陳復生總經理轉任集團執行長，任命夏明擔任PCB事業群總經理及黃加幸擔任半導體事業群總經理，對於未來整體發展，公司保持謹慎樂觀的看法。

牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，持續投入利基型研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。

營收 牧德

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