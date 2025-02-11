致新法說會／估計今年溫和成長 本季將季增

電源管理IC廠致新（8081）於11日召開法說會，展望本季營運，該公司估計將呈現季增。同時，以全年展望來看，該公司董事長吳錦川表示，希望每年都能溫和成長，期盼今年也是如此。

致新第4季合併營收為19.76億元，季減13.2％、年增9.3％，毛利率降為37％，主要是產品組合與降價影響，歸屬母公司業主淨利為3.76億元，季減9.1％、年增29.9％，每股純益為4.39元。

致新去年合併營收為82.52億元，年增4.3％，淨利為15.76億元，年增6.1％，每股純益為17.91元。

針對後續營運展望，吳錦川提到，以過往兩年來看，都是前三季業績逐季增加，第4季再降低，估計本季業績將落在20億至22億元之間，約季增1.2％至11.3％，毛利率約落在36％至38％之間。