股價狂飆 飛捷公布去年12月EPS達0.89元
POS大廠飛捷（6206）因近期股價飆漲，達公布財務資訊標準，故11日公布去年12月淨利為1.28億元、年增219%，單月每股純益（EPS）為0.89元。
飛捷公布去年12月營收4.76億元、年增69%，稅前淨利1.38億元、年增200%。
市場看好DeepSeek的出現，有利加速邊緣AI應用，帶動布局相關領域已久的工業電腦（IPC）產業，在此激勵下，飛捷5日強攻漲停，儘管隔日小幅回檔，但旋即再度展開攻勢，股價連續三天上揚，累計漲幅達24.76%。11日股價收在128.5元，上漲5.5元、漲幅4.47%。
在基本面部分，飛捷2024全年營收達46.06億元、年增32%，主要是因其銷售主要專注零售領域，以POS機為主。而在工業電腦產業應用中零售業去年上半年市況率先回溫，讓飛捷2024年在台系工業電腦產業一片不景氣中，全年業績逆勢繳出佳績。
展望後市，法人指出，受惠智慧零售市場需求持續強勁，看好飛捷今年餐飲訂單動能向上，加上工控市況回溫，有助Panel PC銷售，飛捷今年將力拼雙位數成長。
法人預估，因飛捷去年第4季業績基期較高，預估今年首季營收將下滑，但仍可望優於去年同期表現；全年來看，由於今年整體智慧零售市況穩健，配合工控景氣回溫，有助於公司維持兩位數的成長展望。
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