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長華首季每股純益0.48元 釋出首季已獲消費性應用急單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華集團經營團隊今日主持去年第4季法說會，說明今年首季展望。記者簡永祥／攝影
長華集團經營團隊今日主持去年第4季法說會，說明今年首季展望。記者簡永祥／攝影

長華*（8070）今（11）日公布2024年第4季營運成果，自結單季合併營收為台幣44.92億元（以下幣別同），毛利率和營益率分別為19.8%和10.5%；歸屬業主純益為3.36億元，以每股面額1元之股數計算，第4季每股純益為0.48元。

與上季比較，長華自結第4季合併營收成長1%，因產品銷售組合變化，使毛利率和營益率較上季下滑逾2.5個百分點，分別為19.8%和10.5%；歸屬業主純益為3.36億元，較上季減少23%。相較於去年同期，長華第4季合併營收年增8%，營業毛利和營業利益皆成長13%和11%；有別於2023年第4季面臨匯損，2024年第4季因美元走強帶來匯兌收益，使歸屬業主純益比去年同期大增187%。

就2024年來看，長華全年度營運表現皆較2023年為佳，為歷史第三高紀錄，僅次於2021和2022年水準。其中，全年合併營收為172.31億元，營業毛利和營業利益年增率逾10%；業外表現亦大有斬獲，推升獲利成長，稅前盈餘30.27億元，歸屬業主純益為15.92億元，以每股面額1元之股數計算，2024年每股純益為2.32元。

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