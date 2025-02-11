現觀科自結去年12月純益年增22% 每股純益0.63元

電信數據分析商現觀科（6906）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，11日公告去年12月自結數，稅前盈餘2,700萬元，年增33.9%，稅後純益2,100萬元，年增22.38%，每股純益0.63元。

美國資料分析巨頭Palantir爆紅，從台灣上市櫃企業來看，現觀科行動網路優化定位平台技術（CovMo）可透過AI大數據分析，協助目標定位、精準打詐，目前正與沙國政府洽談合作，其AI打詐技術與Palantir的即時情報和定位分析等AI軍事應用相似，被市場視為「台版Palantir」。

現觀科CovMo產品先前已在中東取得沙國前兩大電信業者大單，目前正在與第三大電信業者洽談中，未來有機會獨占市場。據了解，沙國政府對現觀科的AI打詐應用相當感興趣，由於現觀科與沙國電信業者合作關係密切，拿下大單機率升高。

現觀科近期股價強勢飆漲，11日上漲0.5元、收在175.5元，累計金蛇年開紅盤以來，股價已大漲逾32%。