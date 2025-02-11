盛群法說會／可望淡季不淡 今年的營運表現將優於去年
微控制器（MCU）盛群（6202）於11日召開法說會，展望本季，該公司總經理蔡榮宗預估，可能呈現淡季不淡，與去年第4季相當，甚至有所超越。他也認為，今年的營運表現將優於去年，並將回到獲利局面。
盛群近日已公布去年財報，合併營收為25.02億元，年減3.6％，歸屬母公司業主淨損1.49元，每股淨損0.66元，是掛牌以來首次出現年度虧損，該公司也進行人事精簡與成本控制，加上所得稅迴轉利益挹注，去年第4季已單季轉盈，每股純益為0.01元。
對於今年第1季的展望，蔡榮宗表示，主要動能來自客戶端有急單挹注，以及有美系大客戶煙霧報警應用訂單貢獻，第三是代理商庫存已逐漸去化，也開始有補貨需求。
關於第2季的狀況，蔡榮宗指出，已掌握部分訂單，整體情況要等第1季末才會比較清楚。
針對庫存水位，盛群到去年底為止，已降至12億元以下，蔡榮宗維持先前所提到預計今年第2季時，庫存金額要降至10億元以下的目標。
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