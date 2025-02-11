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機器人火苗不熄 這兩檔盤中攻上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

DeepSeek的出現帶動資金轉而追逐邊緣AI、資安、特殊應用IC（ASIC）、機器人等族群，機器人概念股輪動大漲，11日新漢（8234）、瀧澤科（6609）漲停亮燈，亞光（3019）一度衝上200元漲停價位，上銀（2049）盤中漲幅逾7%，突破前高，凌華（6166）上漲逾6%。

11日漲停的機器人概念股涵蓋工業電腦、電機機械、光學族群，擺脫過去時常同一類別一同大漲的情形，新漢自2/4起股價連連攻高，今早盤急拉至74.5元漲停板；瀧澤科強勢拉漲停至77.5元，亞光、上銀盤中大漲逾7%，雙雙強勢越過前波高點。

新漢今年1月在美國消費電子展發表與策略夥伴耐能智慧（Kneron）共同合作的第二代自主移動機器人NexMOV-2，搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。NexMOV-2結合Visual SLAM（視覺定位建圖系統）、AI導航辨識功能以及自主研發多軸馬達驅動器，大幅解決了傳統AMR無法克服的多項限制。

新漢集團自2013年起開始布局機器人市場，擁有獨立機器人軟硬體研發設計團隊，新漢集團旗下子公司創博（NexCOBOT）也已發展出完整機器人控制解決方案，包括機器人控制平台、機器人控制器、機器人功能安全模組化套件等，可運用於各類型機器人，目標成為軟體定義機器人的領導廠商。

瀧澤科併入日本Nidec集團後，在客戶銷售平台可爭取Nidec集團旗下逾380家公司、供應商的設備採購訂單，更有機會爭取到機器人訂單，併購效應逐漸發酵。

另據了解，Nidec集團所生產的減速馬達及減速器可應用在機器人上，市場認為，瀧澤科併入Nidec集團後，憑藉集團資源，未來可打入機器人供應鏈，前景看俏。

新漢 機器人 漲停

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