面板股1月業績受惠大陸政策 但法人對後市看法中立
1月下旬TV面板受惠於中國大陸政府家電「舊換新」補貼政策帶動而上漲，帶動群創（3481）1月營收增加至186.63億元，月增3.7%，其中，大尺寸面板出貨800萬片，月減11.9%，換言之，營收增加動能來自中、高階產品出貨比重提高，此外，中小尺寸面板則出貨2,494萬片，月增1.5%。
至於友達（2409）1月營收216.43億元，月減12%，主要係去年12月營收基期因較多Vertical Solution標案於季底入帳而偏高所致。
法人機構指出，雖因中國大陸延長家電舊換新補貼政策，以及部分電視品牌廠為避免中國大陸面板輸美遭加徵關稅而提前備料，1月下旬、2月上旬TV面板報價均上漲，但漲幅有限，且現階段終端需求未見明顯回溫跡象，因此，維持對面板族群中立的看法。
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