鴻海回來了 股價大漲貢獻大盤指數超過台積電

鴻海（2317）1月營收5,387億元，創歷年同期次高，年增3.16%，月減17.74%，11日股價開高走高，回補蛇年開紅盤日的下跌缺口，股價一度衝達182元，盤中漲幅逾3%，貢獻大盤指數約近30點一度超過台積電（2330）。

鴻海受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，「雲端網路產品類別」與上月相比顯著成長，1月營收5,387億元，創下歷年同期次高，預估第1季表現將優於過去五年平均水準。

展望第1季，鴻海表示，即使2024年第4季營收創下歷年單季新高，且逐步進入傳統淡季，但目前對今年第1季的能見度優於前月，預期首季季節性表現，將優於過去五年平均水準；若相較於去年同期，則將強勁成長。

鴻海去年12月營收6,548億元，月減2.64%，年增42.31%，為歷年同期次高；去年第4季營收2.13兆元，季增15.03%，年增15.17%，創歷年同期最高；去年全年營收6.859兆元，年增11.37%，創歷史新高。

鴻海在蛇年開紅盤日一度下滑至163.5元，當天則是收在165.5元，跌幅8.06%，隨後股價反彈往上走升，11日以178元開高後走高，一度拉升至182元，站上月線，盤中漲幅3.73%，貢獻大盤指數近30點一度超過台積電，主因台積電股價拉回至平盤1,105元，所以對大盤的貢獻被鴻海超車。