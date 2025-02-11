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精剛營收／元月2.24億元、年增9% 展望市場需求擴大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛精密科技（1584）1月自結合併營收2.24億元，較2024年12月成長0.52%，也較去年同期成長9%，公司營收已連續四個月穩定增長，單月營收持續維持在2億元以上，展現穩健的出貨動能，即使農曆新年長假期間，業績表現仍保持強勁。

精剛長期深耕鎳、鈦合金產品，應用涵蓋石油、天然氣工業及國防與航太領域；隨著2024年，精剛成功啟用鈦合金真空電弧重熔（VAR）生產線，並產出台灣首支自行熔煉的商用鈦錠，奠定台灣自主生產鈦產線的里程碑，搭配既有的鎳合金關鍵熔煉設備，公司在特殊高質合金的自製能力顯著提升，建立起從熔煉至精整的完整超合金製程，奠定未來認證申請、產能優化及國防自主化的基石。

展望2025年，精剛積極回應全球市場對高質合金材料的穩健需求，於元月正式啟動精整產線擴建計畫，並同步優化多項設備與製程布局，大幅提升生產效率與競爭優勢，實現完整的一條龍製程。憑藉「台灣製造」及「台灣唯一」的核心競爭力，精剛將持續深耕鎳基及鈦基合金市場，鞏固高階金屬應用領域的領導地位，預期未來營運動能將進一步增強，為營收成長提供有力支撐。

營收

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