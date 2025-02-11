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榮剛營收／1月9.59億元、年減17.05% 樂觀看待今年營運展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）公告1月份自結合併營收為新台幣9.59億元，較2024年同期減少17.05%。

榮剛表示，因受限於農曆春節假期工作天數減少，使得1月營收較去年12月微幅減少6.41%，但出貨仍維持一定水準，整體符合公司預期。且因成本控制得宜，因此雖然1月營收較去年12月減少，獲利仍維持正向表現。目前第1、2季預交訂單可望延續去年第4季表現，在產能持續滿載的狀況下，仍看好後續營運表現。

除營運表現穩定外，榮剛於去年下半年取得上櫃公司牧東光電（股）公司過半股權，該公司已於2月4日取得主管機關核准更名為金耘國際（4950）（股），未來將積極改善金耘國際公司的體質、擴充營運資源。公司指出，金耘國際的不鏽鋼製品銷售通路，可與榮剛不鏽鋼產品有相應連結，進而達成「通路整合平台」的目標願景，為擴大素材銷售帶來正面助益。

榮剛 營收

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