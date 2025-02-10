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伸興營收／1月7.84億元、年月雙增 美國消費回溫助攻家用縫紉機銷售

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

家用縫紉機製造龍頭伸興（1558）公布1月合併營收7.84億元，雖受農曆春節假期影響，但因上月船期調整因素，部分機種遞延出貨，帶動1月營收月增24.7%、年增12.3%，且連續四月年增正成長，顯示市場對公司產品的長期需求仍具韌性。

伸興表示，歐美市場隨著消費指數穩步上升、消費者物價維持穩定，以及個人收入和消費支出呈現增長下，帶動旗下多款高階家用縫紉機產品表現亮眼，包括高階商用機亦有穩健的接單出貨表現。

伸興也憑藉先進的數位技術與精密工藝，數位化電腦縫紉機、刺繡機及拷克機等系列產品，在國際市場中贏得消費者信賴，進一步促成良好的成交表現，為後續市場需求回溫時，奠定營運成長的良好基礎。

根據美國勞工統計局最新數據顯示，美國2024年12月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，皆高於前一月與2023年同期；而美國個人收支顯示，12月個人收入月增0.4%，個人消費支出（PCE）亦顯著增長0.7%，相較11月的0.4%呈現更強勁的擴張，顯示個人薪資成長支撐家庭購買力穩定增強。

進一步觀察，高盛最新美國經濟展望報告亦指出，2025年消費支出將是GDP增長的核心動能，健康的勞動市場將持續支撐家庭收入，年增率預計可達2.5%。

再加上家庭財富持續上升，不僅進一步推動市場需求，也將提供消費者更強的財務支撐，使市場韌性更為穩固，亦將為美國消費性產業供應鏈，及伸興集團帶來良好的市場拓展前景。

展望2025年，伸興維持審慎樂觀看法。隨著歐美消費動能有望逐步回溫，不僅帶動縫紉機產業需求成長，也為公司擴展市場版圖提供有利契機。

伸興將憑藉整合技術實力與生產效率，強化與全球品牌客戶的合作，深化供應鏈協同，並透過精準的市場洞察，優化產品線與銷售策略，進一步拓展市場占有率，為未來營運奠定穩健成長動能。

伸興 消費者物價指數

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