泰金寶營收／1月120.44億元、年月雙增 寫歷史同期次高

老牌電子大廠金寶（2312）作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以子公司泰金寶-DR（9105）成功搶進；而團隊於10日公布，1月營收達到120.44億元、月增5.6%、年增26.1%，這也是團隊自2015年以來所繳出的歷史同期次高紀錄，雖然目前已逐步進入傳統電子市場的淡季，不過公司近年已積極朝AI伺服器、電動車（EV）充電基礎設施等高毛利產品領域布局，因此也讓1月營收淡季不淡，吸引市場關注。

泰金寶是金仁寶集團旗下最重要的電子製造服務供應商，也是主要負責泰國市場的重要子公司，是集團規模最大的海外生產據點，發展至今穩居泰國當地最大台商，團隊近年成功切入AI伺服器供應鏈，去年股價飆漲逾195%，近日也傳出與台達電（2308）合作，攜手旗下泰達電跨入高毛利的機器人領域，團隊也看好2025年將在AI伺服器、及機器人兩大利多產品的助攻之下，繼續繳出亮麗的成績單。

泰金寶去年由集團總裁許勝雄獨子許介立接棒，旗下AI伺服器、電動車（EV）充電基礎設施等產品線已逐步發酵，今年開發出更多全新高階產品客源，現有產能勢必要持續擴大，而目前團隊在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，當地的3號廠區也正在架設新產線，管理層樂觀看待今、明兩年營運成果持續向上攀升。

泰金寶在泰國已擁有高達12座工廠，營收貢獻占集團整體營收的六成，再加上近日伺服器業務增添營運柴火，因此帶動股價連連飆漲。充電樁事業方面的發展也已成熟，自2023年第3季就已啟動生產，首先供應美國市場、再攻歐洲市場，並以電動公車直流電樁為發展主軸。團隊持續多元布局，旗下泰國廠相當強大「每次只要把客戶帶去泰國，幾乎就可直接拿到這筆訂單」，代表泰金寶在泰國的生產線已相當完備。

針對外界最關注的AI布局，金寶電子總經理陳威昌日前也特地在旺年會中向全體同仁進行分享，他坦言，金寶在AI方面，要特別感謝集團夥伴泰金寶總經理鄒孔訓的大力協助，他過去也曾多次聽鄒孔訓總經理向自己分享，私下的帶團參觀廠區的回憶，他透露「有很多客戶在參觀廠區的時候，一看到廠內AI的成果，都直呼『這些是無價的珍寶』。」也因此讓各項合作進展都非常的快速，這個成果非常的難得。